В Госсобрании Башкирии провели встречу с участниками СВО

День открытых дверей для будущих управленцев. В Госсобрании республики провели встречу с участниками специальной военной операции, вошедшими в кадровую программу «Герои Башкортостана». Это республиканский проект, инициированный Радием Хабировым для подготовки бойцов и ветеранов СВО к управленческой деятельности в органах власти, а также на предприятиях республики.