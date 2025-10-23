В Госсобрании Башкирии провели встречу с участниками СВО

День открытых дверей для будущих управленцев. В Госсобрании республики провели встречу с участниками специальной военной операции, вошедшими в кадровую программу «Герои Башкортостана». Это республиканский проект, инициированный Радием Хабировым для подготовки бойцов и ветеранов СВО к управленческой деятельности в органах власти, а также на предприятиях республики.
Участники программы ознакомились с особенностями государственной гражданской и муниципальной службы, деятельностью депутатов и структурных подразделений для развития практических навыков парламентской работы, а также в формате «вопрос-ответ» пообщались с председателем Госсобрания Константином Толкачевым и другими депутатами – наставниками участников проекта.