В Санкт-Петербурге прошли встречи со студентами из Башкирии

Башкортостан активно поддерживает своих студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге. Делегация Полномочного представительства республики провела встречи в ведущих вузах, где рассказывали молодым людям о проектах и возможностях получения грантов до 2 миллионов рублей на студенческие инициативы, объём которых будет увеличен в 2026 году.