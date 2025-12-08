В Санкт-Петербурге прошли встречи со студентами из Башкирии

Башкортостан активно поддерживает своих студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге. Делегация Полномочного представительства республики провела встречи в ведущих вузах, где рассказывали молодым людям о проектах и возможностях получения грантов до 2 миллионов рублей на студенческие инициативы, объём которых будет увеличен в 2026 году.
В Санкт-Петербурге обучается порядка 3000 ребят из Башкортостана, а для их адаптации в городе успешно работают 11 башкирских студенческих клубов, координируемых Ассоциацией студентов и аспирантов республики. Представительство Башкортостана регулярно проводит выездные встречи в учебных заведениях, информируя студентов о возможностях для самореализации и совместных проектах.