БК «Динамо» из Уфы обыграли соперников из Грозного

Первый домашний матч в Суперлиге для уфимского «Динамо» завершился победой в овертайме. Накануне в столице республики башкирские баскетболисты сыграли с одноклубниками из Грозного. Противостояние с коллективом из Чеченской республики стало настоящей проверкой на прочность для уфимцев.
Перед началом встречи в рамках клубного проекта «Герой матча» наградили юного Сергея Семенова. Десятилетний мальчик спас своего отца после аварии на квадроцикле в лесу.
Уфимцы доминировали большую часть встречи, создав комфортный отрыв в 10 очков. Однако во второй половине гости усилили натиск и сумели сравнять счет буквально перед самой сиреной – 74:74. В дополнительное время инициатива перешла к команде из Грозного, которая сумела выйти вперед на 3 очка. Казалось, победа ускользает, но уфимские баскетболисты проявили характер, совершили решающий рывок и выиграли со счетом 81:78.