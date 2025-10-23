БК «Динамо» из Уфы обыграли соперников из Грозного

Первый домашний матч в Суперлиге для уфимского «Динамо» завершился победой в овертайме. Накануне в столице республики башкирские баскетболисты сыграли с одноклубниками из Грозного. Противостояние с коллективом из Чеченской республики стало настоящей проверкой на прочность для уфимцев.

Перед началом встречи в рамках клубного проекта «Герой матча» наградили юного Сергея Семенова. Десятилетний мальчик спас своего отца после аварии на квадроцикле в лесу.

Папа перевернулся, не мог двигаться. Мне пришлось делать палатку. На следующий день я поехал за спасателями. Сергей Семенов