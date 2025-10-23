В Башкирии 21-летний водитель получил срок за гибель пассажирки

В Стерлитамаке осудили 21-летнего водителя, по вине которого погибла девушка. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Парень на ВАЗ-2114 превысил допустимую скорость и проигнорировал красный сигнал светофора. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Веста» и влетел в ограждение. Пассажиры машины получили травмы, а девушка, сидящая на переднем пассажирском сидении, скончалась.