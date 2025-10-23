В Москве выступила солистка Башоперы Диляра Идрисова

В Соборной палате Москвы состоялся концерт XI Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори». Оркестр Musica Viva под управлением дирижёра Артёма Абашева и «царица барокко», народная артистка Башкортостана Диляра Идрисова представили произведения величайших композиторов.

Организатором фестиваля выступила Елена Харакидзян. Она считает Диляру одной из лучших исполнительниц в мире. Её способности вдохновляют на поиск уникальных партий для исполнительницы. Половина произведений, несмотря на свою 300-летнюю историю, были исполнены в России впервые. На фестивале «Опера Априори» Диляра Идрисова выступала неоднократно.