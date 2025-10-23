Билайн вошел в число лучших мест работы России

Билайн признан лучшей компанией для работы в телекоме и одной из лучших в России. Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу. Билайн — это в первую очередь люди - профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаём комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас ещё много важных шагов. Но эта высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше.

Сергей Анохин, Генеральный директор Билайна