Билайн вошел в число лучших мест работы России

В результате комплексного исследования рабочей среды исследовательская компания Happy Job отметила Билайн сертификатом «Отличное место работы».
Билайн получил сертификат «Отличное место работы» от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлечённости сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS, mNPS, удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.
Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат Happy Индекс вошел в ТОП-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.
В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 п.п., mNPS — на 7 п.п., вовлеченность — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, а удовлетворенность — на 4%.
Сертификат «Отличное место работы» выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлечённости и лояльности персонала как по России, так и по телекомотрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования.
