В Башкортостане открыт мост дружбы с Татарстаном

Мост между республиками. На границе с Татарстаном открыли переправу через реку Ик после реконструкции. Объект построили на год раньше срока. В торжественной церемонии приняли участие Радий Хабиров и премьер-министр соседнего региона. А старт движению в режиме телемоста дал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Более подробно об этом и итогах визита главы Башкортостана в самый западный город республики подробнее далее.

Едва прибыв на новый мост, глава Башкортостана пообщался с местными жителями. Они как никто ждали этого открытия. Для людей из окрестных населенных пунктов уже давно стёрты границы между регионами. Единственным барьером была старая переправа, которую наконец отстроили заново.

Именно поэтому путепровод часто называют мостом дружбы. То, что между Башкортостаном и Татарстаном действительно теплые, доверительные отношения, можно было заметить и на встрече высшего руководства двух республик.

Мост через реку Ик на границе города Октябрьского по видеосвязи открывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что запуск транспортной артерии откроет новые горизонты для укрепления социально-экономических связей между регионами. Федеральный чиновник поблагодарил власти Башкортостана за эффективную реализацию столь значимого проекта.

Передаю вам, Марат Шакирзянович, сердечную благодарность от жителей Башкортостана за те темпы дорожного строительства, которых мы достигли. Огромная признательность нашему Президенту, Правительству страны. Таких масштабов работы у нас раньше действительно не было. Новый мост является символом укрепления наших дружеских отношений с Татарстаном. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Старый мост в свои последние годы работал с многочисленными ограничениями. Например, нельзя было ездить большегрузам. Теперь все запреты сняты. Большую работу проделали и строители, которые завершили реконструкцию на год раньше срока. Изначально сдача объекта планировалась на октябрь 26 года.

Старую переправу строили военнопленные ещё в 1948 году. Ее ширина была всего около 6 метров. Для сравнения, прежний мост заканчивался вот примерно на этой линии. После реконструкции объект стал шире в два раза. Появилась полоса безопасности и даже тротуар.

Переправа считается самой протяженной среди мостов, которые соединяют Башкортостан и Татарстан. Общая длина вместе с подходами — почти 700 метров. А ещё в шутку его называют самым долгим мостом. Перешел с одного конца на другой, и вот уже два часа разницы. Из-за особенностей временных поясов. Реконструкция прошла в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Из Татарстана в башкирский Октябрьский местные жители ездят не только за покупками или в гости. Очень много студентов. Взять хотя бы коммунально-строительный колледж, в котором около 40% учащихся — выходцы из соседней республики.

В этот колледж Радий Хабиров заехал по приглашению одного из студентов, который на сборах в парке «Патриот» попросил главу республики помочь с ремонтом спортплощадки. Уже на месте руководитель региона осмотрел учебное заведение и пообещал выделить средства — 36 млн на модернизацию спортобъекта.

Придется немного подождать. Ремонт начнут в 27 году. Студент Ильнур Хасанов посетовал, что к тому времени уже закончит обучение. Впрочем, на обновленную площадку все же придет посмотреть. В свою очередь, глава республики пообещал ему помочь с трудоустройством по непосредственной специальности в нефтегазовой сфере.

Визит в самый западный город республики не обошелся и без еще одного открытия. Власти дали старт работе нового центра «Защитники отечества», который создали на площадке Центра национальных культур.