В Башкирии одобрили инвестиционные проекты в сфере энергетики, спорта и сельского хозяйства

В Башкортостане на инвестиционном часе одобрены инвестпроекты в сфере энергетики, спорта и сельского хозяйства. Об этом говорили в Доме Республики на очередном заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» под председательством Премьер-министра Правительства Республики Андрея Назарова.

Первой инициативой стал проект производства электрогенераторных систем и газопоршневых установок в Ишимбайском районе в особой экономической зоне «Алга». По словам представителя компании, ожидаемый объем инвестиций в проект составит порядка 320 млн рублей. Представители компании «Современные системные решения» предложили создать на территории Уфы физкультурно-оздоровительный комплекс центра начальной хоккейной подготовки.