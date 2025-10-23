В Башкирии одобрили инвестиционные проекты в сфере энергетики, спорта и сельского хозяйства

В Башкортостане на инвестиционном часе одобрены инвестпроекты в сфере энергетики, спорта и сельского хозяйства. Об этом говорили в Доме Республики на очередном заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» под председательством Премьер-министра Правительства Республики Андрея Назарова.
Первой инициативой стал проект производства электрогенераторных систем и газопоршневых установок в Ишимбайском районе в особой экономической зоне «Алга». По словам представителя компании, ожидаемый объем инвестиций в проект составит порядка 320 млн рублей. Представители компании «Современные системные решения» предложили создать на территории Уфы физкультурно-оздоровительный комплекс центра начальной хоккейной подготовки.
Ожидаемый объем инвестиций по проекту составит порядка 101 млн рублей. В заключение рассмотрели предложение создать в Салаватском районе фермы по производству форели. Как рассказал автор проекта, объем капиталовложений составит порядка 48 млн рублей. Андрей Назаров поддержал инициативы и предложил внести их в региональный перечень приоритетных инвестиционных проектов.