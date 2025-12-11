На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности и туризме

Радий Хабиров провёл очередной «Инвестчас». На нём одобрили новые проекты в промышленности и сфере туризма. Сначала участники рассмотрели работу заместителей глав администраций муниципалитетов, курирующих взаимодействие с предпринимателями (бизнес-шерифов), на примере Стерлитамака. Глава Башкортостана отметил успешный опыт муниципалитета в выстраивании коммуникаций с бизнес-сообществом.

На заседании представили проект строительства в Уфимском районе цеха по изготовлению металлоконструкций. На возведение производственного и складского корпусов, а также закупку технологического оборудования инвестор планирует направить 220 млн рублей. О планах строительства в Иглинском районе завода по производству холодного асфальта рассказала директор компании «АТМ» Татьяна Левина.