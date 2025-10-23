В Уфе проходит форум-выставка «Ломая барьеры»

Это проект, который за 12 лет существования помог заявить о себе сотням детей с ОВЗ, а специалистам из социальной сферы найти новые решения задач. В этом году реабилитационный центр «Салют» стал площадкой, объединившей экспертов в сфере реабилитации инвалидов. И традиционно в Конгресс-холле прошел гала-концерт, где дети с ОВЗ из разных регионов и стран продемонстрировали свои таланты. Для многих это первый серьезный выход на сцену.

Он не видит, что от земли его порой отделяют десятки метров. Поэтому ему даже легче, чем зрячим скалолазам, шутит Артемий. Больше половины жизни он посвятил спорту, который большинство людей скорее пугает. А ему, наоборот, придает силы.

А Егор помогает преодолевать трудности другим. В детстве в следствие болезни он потерял зрение. Может различать силуэты и цвета. И свою жизнь он решил посвятить психологии и арт-терапии. Егор практически с момента открытия работает в центре «Салют». И любит свою профессию за особенные моменты, которые она дарит.

Реабилитационный центр «Салют» как раз и стал площадкой форума «Ломая барьеры». Специалисты со всей республики и других регионов страны приняли участие в дискуссионных площадках, обсудили лучшие практики. Среди них и центр «Салют», уникальное место, сочетающее в себе и реабилитацию, и обучение детей.

Один из воспитанников «Салюта» — Ринат Набиуллин. Три года назад он всерьез увлекся музыкой. С нуля освоив игру на фортепиано, сумел поступить в уфимское училище искусств. Он один из финалистов проекта «Ломая барьеры».

«Ломая барьеры» — это ещё одна возможность ребятам показать себя миру, выйти из панциря. Артемий здесь вновь покоряет вершину, но уже не как скалолаз. Он презентовал свою первую книгу.

«Ломая барьеры» задумывался как пространство, где люди с ОВЗ смогут раскрыть свои таланты. В этом году на конкурс поступило более 400 заявок из 23 регионов России, а также из Узбекистана и Болгарии.