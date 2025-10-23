«Салават Юлаев» уверенно побеждает «Сибирь» на выезде

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня уверенно обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь». Башкирская команда вышла вперёд в начале первого периода благодаря голу в большинстве Джека Родуолда. Ответную шайбу забросил форвард «Сибири» Кирилл Рассказов. Во втором периоде Артём Горшков оформил дубль.

Следом таким же достижением отметился и другой форвард уфимцев Александр Хохлачёв. Шайба игрока новосибирцев Егора Аланова позволила лишь немного сократить отставание в счёте. Но на большее хозяев не хватило. 5:2 в пользу «юлаевцев». «Салават» одержал вторую победу подряд. Уфимцы набрали 12 очков в 17 играх, но по-прежнему идут последними в Восточной конференции.