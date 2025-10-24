В Москву студентам из Башкирии доставят посылки от родных

В республике стартует акция «Из Башкортостана с любовью», в рамках которой будет организована отправка продовольственного обоза для студентов и аспирантов, обучающихся в Москве. Во второй декаде ноября начнётся первый этап.
Молодёжи из республики родные и близкие смогут передать продукты питания, зимнюю одежду, постельные принадлежности, кухонную утварь. Маршрут проходит через города и районные центры Башкортостана.
Вес посылки должен составлять не более 32 кг, размер – не более 160 см. Запрещено направлять скоропортящиеся продукты. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://assotsiatsiya-stude-event.timepad.ru/event/3615330. Акция проходит только для студентов и аспирантов при поддержке Главы Республики Башкортостан.