В Москву студентам из Башкирии доставят посылки от родных

В республике стартует акция «Из Башкортостана с любовью», в рамках которой будет организована отправка продовольственного обоза для студентов и аспирантов, обучающихся в Москве. Во второй декаде ноября начнётся первый этап.

Молодёжи из республики родные и близкие смогут передать продукты питания, зимнюю одежду, постельные принадлежности, кухонную утварь. Маршрут проходит через города и районные центры Башкортостана.