Стерлитамакский район присоединился к марафону «Знамя мужества и чести»

Стерлитамакский район присоединился к просветительскому марафону «Знамя мужества и чести». В «Сквере Победы» села Наумовка прошла торжественная передача флагов именных башкирских батальонов и полка «Башкортостана».
В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета, ассоциации ветеранов СВО, ученики кадетских и шаймуратовских классов. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
На протяжении трех дней знамёна будут находиться в районном дворце культуры, где пройдет семинар по патриотическому воспитанию молодежи. Затем эстафету примет Аургазинский район.