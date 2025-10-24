Стерлитамакский район присоединился к марафону «Знамя мужества и чести»

Стерлитамакский район присоединился к просветительскому марафону «Знамя мужества и чести». В «Сквере Победы» села Наумовка прошла торжественная передача флагов именных башкирских батальонов и полка «Башкортостана».

В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета, ассоциации ветеранов СВО, ученики кадетских и шаймуратовских классов. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.