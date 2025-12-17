В Уфе наградили лауреатов конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

В Уфе наградили лауреатов второго республиканского конкурса в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество». Премию Главы Башкортостана учредили в 2023 году по инициативе Радия Хабирова.
В этом году авторы и творческие коллективы представили более полутора сотен работ. Среди них – информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы. Эксперты определили 20 победителей в разных категориях. Награды лауреатам вручил Глава Башкортостана.
В числе победителей и наши коллеги: Рафик Ахметшин, который сейчас находится в зоне спецоперации на контрактной службе. Ильяс Батыргариев, программа «Честно говоря», которая выходит на телеканале БСТ. Лауреатами признан авторский коллектив проекта «Мама». Напомним, героини выпусков – жительницы разных городов и районов Башкортостана, чьи сыновья выбрали путь защитников Отечества и отправились в зону СВО.