В Уфе наградили лауреатов конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

В Уфе наградили лауреатов второго республиканского конкурса в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество». Премию Главы Башкортостана учредили в 2023 году по инициативе Радия Хабирова.

В этом году авторы и творческие коллективы представили более полутора сотен работ. Среди них – информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы. Эксперты определили 20 победителей в разных категориях. Награды лауреатам вручил Глава Башкортостана.

Нашим СМИ удаётся сохранять конструктивность, критическое мышление, нацеленность на освещение самых важных для людей вопросов. Почти за четыре года СВО вы подготовили сотни сюжетов, репортажей, реальных историй с передовой. Отмечу программу на БСТ «Защитники Отечества», телевизионный конкурс «Мой папа», трогательный проект «Мама», объединивший матерей и жён участников СВО. Главный телеканал БСТ – первый по просмотрам среди региональных каналов страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан