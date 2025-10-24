В Башкирии на выходных похолодает до -7°С

Специалисты Башгидрометцентра представили прогноз погоды на 24 и 25 октября. В республике ожидается похолодание и первые снегопады.

Сегодня, 24 октября, в отдельных районах пройдет небольшой дождь, на востоке — со снегом. Ветер будет слабым и переменным. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3°С, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -7°С. Днем — от +5 до +10°С.