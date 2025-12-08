За смерть подростка в Башкирии водителю дали 7 лет колонии

В Альшеевском районе суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в смертельном наезде на несовершеннолетнюю велосипедистку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, трагедия произошла 18 августа прошлого года в селе Аксеново. Вечером нетрезвый мужчина, не имеющий водительских прав, сел за руль автомобиля «ВАЗ-2114». На улице Вокзальной он совершил наезд на ехавшую в попутном направлении 12-летнюю девочку. Школьница от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортом на три года. Машину конфисковали, а матери погибшей суд обязал выплатить 1,5 млн рублей за моральный вред.