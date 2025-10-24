Эксперты отметили дружбу народов Башкирии

В Уфе состоялся всероссийский научный форум «Тюрки России: на защите Отечества». Более 150 ученых, экспертов и представителей национально-культурных организаций со всей России делились опытом, мнениями и идеями. Корреспонденты ИА «Башинформ» публикуют самые передовые идеи научной мысли.
Алексей Дзермант, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии считает, что тюрки – один из стержней стабильности страны. По его словам, сейчас извне идут попытки рассорить народы, это нужно пресекать, изучая то, что укрепляет единство страны.