Эксперты отметили дружбу народов Башкирии

В Уфе состоялся всероссийский научный форум «Тюрки России: на защите Отечества». Более 150 ученых, экспертов и представителей национально-культурных организаций со всей России делились опытом, мнениями и идеями. Корреспонденты ИА «Башинформ» публикуют самые передовые идеи научной мысли. 

В периоды серьезных испытаний и проявляется единство и сплочение народа. В обычной ситуации мы можем не видеть и не понимать друг друга, может даже ссориться, но именно в трудное время проявляется стойкость и единство государства. Если многонациональное государство сможет преодолеть эти вызовы, значит в нем, несмотря на все противоречия, мы чувствуем себя гражданами.

Шамиль Батчаев, кандидат исторических наук, заведующий сектором дореволюционной истории государственного историко-культурного музея-заповедника им. М.О. Байчоровой» из Карачаево-Черкесии

У меня в Башкортостане живет много знакомых, и у нас в институте есть сотрудники, которые отсюда родом. Несомненно, роль Башкирии очень значительная. При этом очень важно, что в повседневной жизни мы дружны, едины, любим Россию, поддерживаем традиционную культуру и историю своего народа.

Марина Мартынова, заведующая центром европейских исследований института этнологии и антропологии РАН, Москва

Алексей Дзермант, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии считает, что тюрки – один из стержней стабильности страны. По его словам, сейчас извне идут попытки рассорить народы, это нужно пресекать, изучая то, что укрепляет единство страны.

То, что в России и конкретно в Башкортостане уделяется внимание укреплению общей идентичности, при этом не стирая, а сохраняя отличия, языки, культуры, понимание общей цели – чрезвычайно важно. У вас в республике это поняли и успешно реализуют. Это интеллектуальная задача, но мы видим, что вам она по силам. 

Алексей Дзермант, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии 

Я как историк не понаслышке знаю о роли, которую сыграли башкирские воины. Ваша конница наравне с казачьими войсками и русской кавалерией всегда присутствовала на страницах истории. Воинские традиции защиты родины у башкир в крови.

Андриан Борисов, доктор исторических наук, представитель института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, Якутия 
