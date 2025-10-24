Эксперты отметили дружбу народов Башкирии

В периоды серьезных испытаний и проявляется единство и сплочение народа. В обычной ситуации мы можем не видеть и не понимать друг друга, может даже ссориться, но именно в трудное время проявляется стойкость и единство государства. Если многонациональное государство сможет преодолеть эти вызовы, значит в нем, несмотря на все противоречия, мы чувствуем себя гражданами.

Шамиль Батчаев, кандидат исторических наук, заведующий сектором дореволюционной истории государственного историко-культурного музея-заповедника им. М.О. Байчоровой» из Карачаево-Черкесии