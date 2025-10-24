«Единая Россия» провела заседание федерального совета первичных отделений партии

У партии «Единая Россия» самая большая сеть первичек — их более 87 тысяч по всей стране.
По итогам Года первичных отделений «Единая Россия» приняла ряд важных решений. Прежде всего — о форматах содействия и повышения эффективности работы первичек, их помощи жителям, подчеркнул Председатель партии Дмитрий Медведев.
По итогам конкурса первичных отделений, который провела «Единая Россия», победители представили лучшие практики выполнения народной программы партии и работы по мобилизации партактива, напомнил Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев предложил создать информационную площадку для обмена опытом между партийными первичками. Обмен лучшими практиками, сотрудничество в волонтёрских и гуманитарных проектах очень полезны для развития сети первичных организаций, считает Председатель партии.
Секретари первичек представили Дмитрию Медведеву лучшие практики работы на местах.
Секретарь первички №80 «Голиковка» Петрозаводска в Карелии, первый замруководителя регисполкома партии Екатерина Литвинова предложила развивать институт наставничества среди первичных организаций, работать с молодыми кадрами.
Секретарь первичного отделения №2024 Обнинска Калужской области, директор Обнинского центра социальной помощи семье и детям «Милосердие» Ирина Халютина предложила утверждать председателей региональных первичных советов сразу на пять лет (сейчас представители первичек утверждаются на 1 год — прим. ред.). По её словам, это даст возможность совместно с депутатами реализовывать наказы избирателей.
Секретарь первичного отделения «Набережное» Гусиноозерска в Республике Бурятия, председатель районного Совета депутатов Александр Балдаков рассказал, что на базе многих из 756 первичных отделений в республике созданы ТОСы. Это позволяет первичкам участвовать в районных и республиканских конкурсах, выигрывать президентские гранты. Кроме того, Александр Балдаков подчеркнул, что секретарь реготделения, глава республики Алексей Цыденов регулярно проводит встречи с активом первичных отделений «Единой России» — на них выносят местные проблемы и инициативы. Также проходят стратсессии с участием секретарей первичек.
Дмитрий Медведев озвученные практики одобрил, особо отметив, что главам регионов, многие из которых являются также секретарями реготделений партии, стоит проводить встречи с активом первичек.
Кроме того, он ответил на вопросы активистов первичных отделений. Они касались возможности укрупнения партийных первичек в соответствии с муниципальной реформой, расширении форматов проведения собраний первичных отделений, в том числе по ВКС.
Председатель «Единой России» поддержал инициативу сделать конкурс первичек «Единой России» ежегодным и призвал коллег по партии обращать внимание на партийный опыт секретарей первичек при формировании партийного кадрового резерва и рассмотрении кандидатов на управленческие политические должности.
Кроме того, Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» запустит обучающий онлайн-курс для секретарей первичных отделений партии. Он стартует на базе Высшей партийной школы по запросам самих первичек.
Завершая заседание, Дмитрий Медведев подчеркнул важность налаживания взаимодействия всех партийных структур в преддверии масштабной думской кампании.
«Наша цель заключается в полноценной победе на выборах в Государственную Думу. У нас есть все шансы, все возможности, самое главное — люди, которые способны это сделать, наши товарищи, которые будут участвовать в выборах. Эта работа сейчас разворачивается. Ну, и активная электоральная работа «на земле». Я уверен, что и по итогам сегодняшнего обсуждения ваша работа станет эффективнее. И это — одна из составляющих нашей будущей победы», — резюмировал Председатель партии.
Напомним, 2024 год в «Единой России» по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева был объявлен Годом первичных отделений. 2 июля 2024 года на заседании Генсовета был создан Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов. В сентябре состоялось его первое заседание, на котором обсудили инициативы по поддержке первичных организаций, усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях.
В Республике Башкортостан на данный момент действуют 3249 первичных отделений «Единой России», охватывающих все районы и городские округа республики. С 2024 года для координации их работы создан Региональный Совет первичных отделений, куда входят секретари из каждого местного отделения республики.