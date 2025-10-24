Житель Уфы избил дочку хлопушкой для ковров

В Уфе осудили 54-летнего местного жителя. Мужчина избил хлопушкой для ковров дочку.
Инцидент произошёл в августе. Сообщается, что мужчина нанёс удары 17-летней дочке за то, что она якобы не прополола грядки.
Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Прокуратура проводит проверку по факту неисполнения мужчиной обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, в ходе которой будет дана оценка как действиям родителя, так и должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.