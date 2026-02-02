В Уфе жители мёрзнут в квартирах из-за поломки котлов

Главней всего – погода в доме. Неприятным подарком на Старый Новый год для жителей одной из многоэтажек в микрорайоне Яркий в Уфе стало похолодание. Только не на улице, а в собственных квартирах. По словам собственников жилья, в некоторых комнатах во время 30-градусных морозов температура опускалась до +12, что ниже нормативов. В чём причина и как решается проблема – в нашем сюжете.

У девушки с редким именем Инье инеем покрывались оконные проёмы, а маленькой дочке приходилось играть, укутавшись одеялом. Еле тёплые батареи не могли создать комфортную температуру, в детской комнате приходилось включать электрообогреватели.

У нас перебои с отоплением: не работают батареи, с окон дует, полы холодные, на балконе морозильник. Мы даже уезжали отсюда, когда -30 было. Инье Попова, жительница дома

Такая же ситуация была и в остальных квартирах. Недовольные жители обращались во все инстанции, писали письма в местную администрацию, управляющую компанию, оставляли сообщения по номеру 112. По словам жильцов, тепло подавалось с перебоями.

На встрече с жильцами представители управляющей компании пояснили, что сбой с отоплением произошёл из-за того, что котлы вышли из строя. Оборудование дорогое и не входит в платежи за капитальный ремонт. Пришлось принимать срочные меры, чтобы хотя бы оставшееся тепло не пропало окончательно.

Сейчас работают всего два котла на 70%. Пришлось снизить температуру: два теплообменника вышли из строя. Регина Валитова, директор управляющей компании

Управляющая компания сообщила жильцам, что вышла на завод-изготовитель котлов обогрева, чтобы ускорить поставку нового оборудования. Часть из них уже доставили. Чтобы избежать таких происшествий вновь, предложили создать резервный фонд.

Оборудование очень дорогое, и с жильцами начали проговаривать, что нужно создать резервный фонд, потому что в капремонт это не заложено. Сейчас произведём демонтаж, как сказал директор, с заводом мы на связи. Юрий Аникин, мастер управляющей компании