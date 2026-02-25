Житель Уфы создает из гипса узоры для мечетей

Уфимец Дамир Тарханов создает из гипса узоры для мечетей. Работы мастера можно увидеть во многих храмах российских городов. В изображениях на холсте сочетаются традиционные мотивы, характерные для исламского искусства.
Сейчас Дамир Тарханов работает над полотном, которое посвящено героям специальной военной операции. Символично, что картина создается в Год большой и дружной семьи. Она отражает традиционные устои и ценности – то, что остается неизменным испокон веков.
Дамир Тарханов окончил художественное училище и долгое время занимался миниатюрой. Его авторские работы отправляли на выставки в Америку, Японию и другие страны. В дальнейшем художник начал оформлять мечети, чем занимается и сейчас. Так, например, мастер оформил михраб в Нефтеюганске, длина которого составляет семь метров, а также купол диаметром 10 метров в Сургуте. Все детали миниатюрист прорисовывает самостоятельно и вырезает их из гипса.
Чтобы вывести один элемент орнамента, мастеру требуется не один час. Особое внимание уделяется симметрии и точности – малейшая ошибка способна нарушить гармонию всего рисунка. Некоторые из работ художника хранятся в частных коллекциях, но настоящая награда для него, когда зритель вглядывается в картину и понимает, что это живая работа, а не печать.