Житель Уфы создает из гипса узоры для мечетей

Уфимец Дамир Тарханов создает из гипса узоры для мечетей. Работы мастера можно увидеть во многих храмах российских городов. В изображениях на холсте сочетаются традиционные мотивы, характерные для исламского искусства.

Сейчас Дамир Тарханов работает над полотном, которое посвящено героям специальной военной операции. Символично, что картина создается в Год большой и дружной семьи. Она отражает традиционные устои и ценности – то, что остается неизменным испокон веков.

Дамир Тарханов окончил художественное училище и долгое время занимался миниатюрой. Его авторские работы отправляли на выставки в Америку, Японию и другие страны. В дальнейшем художник начал оформлять мечети, чем занимается и сейчас. Так, например, мастер оформил михраб в Нефтеюганске, длина которого составляет семь метров, а также купол диаметром 10 метров в Сургуте. Все детали миниатюрист прорисовывает самостоятельно и вырезает их из гипса.