В Башкирии задержали мужчину за призывы вступить во вражеские ВС

В Ишимбае задержали местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. 20-летний горожанин, как считает следствие, создал телеграм-канал и размещал в нём видеосообщения.

В них молодой человек призывал подписчиков вступить в вооруженные силы недружественного государства и военизированное подразделение этих вооруженных сил.