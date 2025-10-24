В Башкирии задержали мужчину за призывы вступить во вражеские ВС

В Ишимбае задержали местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. 20-летний горожанин, как считает следствие, создал телеграм-канал и размещал в нём видеосообщения.
В них молодой человек призывал подписчиков вступить в вооруженные силы недружественного государства и военизированное подразделение этих вооруженных сил.
Подозреваемого задержали оперативники МВД республики при поддержке сотрудников Росгвардии. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, его заключили под стражу.