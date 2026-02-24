Дроновод из Башкирии охотится за вражескими БПЛА

31-летний командир отделения роты беспилотных систем с позывным «Варяг» приехал в отпуск в Туймазы не с пустыми руками. На груди сержанта — медаль «За боевые заслуги». За плечами – сотни пораженных целей, включая самоходные установки и блиндажи противника.
Молодой человек занимался кикбоксингом, выступал на республиканских турнирах, окончил Туймазинский агропромышленный колледж по специальностям сварщика и повара. Кулинария увлекла сильнее. С 2014 года он работал в кафе поваром.
В 2022 году, когда началась спецоперация, многие знакомые «Варяга» были мобилизованы либо пошли «за ленточку» добровольцами. Он тоже принял решение – в мае 2023 года подписал контракт с Минобороны России. Родным ничего не сказал. И это при том, что срочную службу он не проходил.
Решение служить в полку «Башкортостан» боец принял не случайно – о нем хорошо отзывались земляки с передовой. А еще «Варяг» мечтал освоить работу с дронами и попросился во взвод БПЛА.
Сначала «Варяг» прошел курсы боевого слаживания, где опытные инструкторы обучили его обращению со стрелковым оружием. Затем его направили в Серебрянский лес – там вместе с бойцами штурмовой роты он нес боевое дежурство и участвовал в вылазках против ВСУ. Спустя месяц туймазинца перевели во взвод БПЛА «Айгир». В составе этого подразделения дроновод участвовал в тяжелых боях за Кременную, где получил контузию.
С января в полку формируют новую роту беспилотных систем с углубленным разделением задач. Отделение «Варяга» занимается выявлением и уничтожением дронов ВСУ, другие работают с артиллерией.
Недавно «Варяга» перебросили на Краснолиманское направление и поручили ему подготовку двух молодых операторов – Сарыча и Стрижа. По словам сержанта, парни пока не обстреляны, но управлять дронами учатся быстро. Сказывается детское увлечение компьютерными играми – теперь эти навыки пригождаются в деле защиты Родины.
Редакция «Туймазинского вестника» получила от «Варяга» видеоматериалы с его боевой работой. Как оказалось, многие из этих кадров показывают по российским телевизионным каналам на протяжении полутора лет.
