Мы охотились за самоходками и минометными расчетами врага. За год с небольшим наши бойцы научились сбивать из автоматов пикирующие дроны-камикадзе. А более мощные гексокоптеры с несколькими зарядами, которые висят высоко в небе, из ружей и автоматов не достать. Поэтому надо всегда носить детекторы дронов, быть начеку и вовремя прятаться. За год с небольшим Серебрянский лес стал похож на пирог, который расковыряли и утыкали сломанными зубочистками. Не осталось почти ни одного целого дерева. Трудно стало прятаться и нам, и врагам. В итоге за первую неделю декабря прошлого года мы потеряли три «Нивы». Главное – ребята вовремя успевали выскакиватьиз машин. С весны 2025 года нам передали «птички» на оптоволокне, и бандеровцам стало туговато. Натовские приборы радиоэлектронной борьбы стали бесполезны. Сейчас эффективность работы российских дроноводов выросла в несколько раз.

позывной «Варяг»