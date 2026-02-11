Под обстрелом вражеских БПЛА: боец из Башкирии спас товарищей

Уроженец села Япрыково Туймазинского района служит по контракту в составе 15-го отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии. Он — начальник расчета беспилотных летательных аппаратов роты БПЛА, сообщает издание «Туймазинский вестник».
Недавно командование части направило Благодарственное письмо на имя главы Туймазинского района Булата Мусина. В документе сообщается о геройском поступке военнослужащего.
В январе 2026 года расчет БПЛА под командованием Ильдара выполнял боевую задачу. В это время соседний расчет роты, действовавший на линии боестолкновения, попал под обстрел. Двое военнослужащих получили ранения и не могли самостоятельно отойти в укрытие — мешали вражеские дроны. Эвакуационная группа не могла к ним подобраться.
Рискуя жизнью, боец через лесополосу пробрался к товарищам. Он открыл огонь по вражеским беспилотникам, уничтожив три из них, и оказал раненым первую помощь. Затем, ведя заградительный огонь, помог эвакуировать сослуживцев в безопасное место.
Командование охарактеризовало военнослужащего как решительного, храброго и верного защитника.
Фото: издание «Туймазинский вестник».