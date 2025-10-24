Эксперты отметили поддержку людей с ОВЗ в Башкирии

Эксперты отмечают, что власти Башкортостана последовательно реализует политику, направленную на всестороннюю поддержку людей с ОВЗ. Важными составляющими являются создание инклюзивной среды, доступного образования и содействие трудоустройству. И для этого создаются условия, чтобы люди с инвалидностью могли участвовать во всех сферах жизни региона.

В нашей республике действительно большое внимание уделяется вопросу развития детей с ОВЗ со стороны органов власти и со стороны НКО. Это здорово, и выставка форума «Ломая барьеры» — это такая масштабная площадка взаимодействия. Это место, где разрабатываются новые подходы в решении задач.

Особое внимание в регионе уделяется детям с инвалидностью и ОВЗ, отмечает экспертное сообщество. Действует целый набор льгот, направленных на поддержку семей с особенными детьми. Именно им и был посвящен в этот раз форум «Ломая барьеры», и реабилитационный комплекс «Салют» был выбран его площадкой неспроста.