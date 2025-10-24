Радий Хабиров оценил новую автоматическую систему диагностики в РКБ

В республиканской клинической больнице внедрили новую систему для диагностики анализов. Она работает по типу конвейера и производит все манипуляции самостоятельно. Это первая в России подобная комплексная линия. С её работой ознакомился Глава Башкортостана. Чем хорош новый лабораторный комплекс для пациентов, подробнее далее.

Полностью заменить человека это автоматическое оборудование не сможет, а вот помочь облегчить работу — вполне. Аппарат с внедренной системой искусственного интеллекта способен выявлять патологию в анализах и направлять ее врачу.

Главе Башкортостана показали автоматическую трековую систему, которую внедрили в РКБ им. Г. Г. Куватова в этом году. Комплексная линия объединила все этапы лабораторного процесса и способна проводить до 10 тыс. анализов в сутки.

Система работает как большой лабораторный конвейер. Всё, что нужно, — взять у пациента необходимый биоматериал и разместить пробирку в нужный анализатор. Далее робокомплекс самостоятельно проделает все необходимые манипуляции и на выходе покажет результат. Современная система позволяет на 40 процентов сократить время выполнения исследований и повысить производительность без увеличения штата.

От этого зависит 70% успеха лечения, говорят специалисты. В новой лаборатории минимизирован, что называется, человеческий фактор. Глава Башкортостана высоко оценил возможности представленного оборудования.

Диагностический центр РКБ обслуживает целый ряд медучреждений, которые к нему прикреплены. Анализы помогает изучать искусственный интеллект, это хорошее подспорье для наших врачей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан