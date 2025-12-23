Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset

«В рамках пилотной эксплуатации нового отечественного программного продукта мы увидели, что производительность работы сотрудников сильно отличалась в зависимости от их местонахождения. Традиционные наблюдения и ручные замеры потребовали бы значительных ресурсов и затрат, тем более что новое ПО должно было быть внедрено в сжатые сроки, а все текущие процессы должны работать без сбоев», — рассказал Максим Сарычев, заместитель руководителя Фабрики эффективности Банка Уралсиб.