В Уфе в Республиканском перинатальном центре прошел День открытых дверей

Специалисты помогли будущим родителям подготовиться к важному событию. Гости своими глазами увидели, как здесь создают безопасное и комфортное начало жизни для каждого малыша.

Волнение, десятки вопросов и желание развеять страхи. Будущие мамы пришли на День открытых дверей, чтобы подготовиться к родам. Такое мероприятие проводится ежемесячно.

Каждый раз беременным рассказывают о работе перинатального центра. Также здесь проводится школа семейно-ориентированных родов, в которой к появлению ребенка готовят будущих и мам, и пап.

Перинатальный центр функционирует с 2018 года. Это учреждение, специализирующееся на самых сложных пациентах со всей республики. Здесь наблюдаются женщины с различными заболеваниями и тяжелой формой беременности.