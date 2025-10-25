«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд

Сегодня башкирская команда обыграла «Нефтехимик» в Нижнекамске. Хозяева вышли вперёд благодаря голу Дамира Жафярова. Но довольно быстро Александр Жаровский восстановил равновесие в большинстве. В начале второго периода вторую шайбу в ворота «Нефтехимика» забросил Владислав Ефремов. Голевую передачу в этой атаке оформил Артур Фаизов, набрав своё первое очко в КХЛ.
«Салават Юлаев» впервые в сезоне одержал три победы подряд. Уфимская команда по-прежнему находится на 11-м месте в Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет три очка. В следующем матче подопечные Виктора Козлова дома сыграют с «Адмиралом» 29 октября.