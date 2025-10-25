В Уфе проходят Всероссийские соревнования по шорт-треку

В эти дни в Уфе проходит второй этап Кубка России по шорт-треку. Сегодня самых быстрых выявляли на дистанции 500 метров. Однако один из лидеров сборной страны и олимпийский чемпион Семён Елистратов не сумел выступить, почувствовав недомогание. Вместе с тренером Андреем Максимовым они приняли решение пропустить соревновательный день.

Хотя накануне Елистратов стал серебряным призером на дистанции 1500 метров. В итоге сегодня в личном финале на 500 метров у мужчин первым стал Валентин Кобызев из Санкт-Петербурга, у женщин первенствовала Анна Овчинникова из Свердловской области.