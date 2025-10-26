Врачи Башкирии спасли пациентку с острым аппендицитом и тромбозом

Врачи больницы №21 в Уфе спасли женщину с острым аппендицитом и тромбозом. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

60-летняя женщина поступила в больницу с сильными болями в животе. Врачи сразу диагностировали у пациентки «острый аппендицит» и направили на операцию. Однако перед врачебным вмешательством состояние женщины ухудшилось. У пациентки появилась сильная тревога, боль, ощущение покалывания и онемения в правой руке. Конечность посинела, а пульс исчез совсем. У женщины диагностировали внезапное острое нарушение артериального кровоснабжения руки. Тромб перекрыл магистральную артерию.