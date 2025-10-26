В Башкирии за два дня задержали более 100 пьяных водителей

В ходе профилактического рейда на дорогах республики сотрудники Госавтоинспекции за пятницу и субботу задержали более 100 водителей в состоянии алкогольного опьянения. И День автомобилиста они будут, похоже, отмечать в качестве пешеходов. Всего же инспекторы за минувшие выходные выявили почти 3 тысячи нарушений правил дорожного движения, в том числе выезд на встречную полосу, управление автомобилем без водительского удостоверения и другие. В ночные рейды вместе с экипажами специального батальона управления ГИБДД республики выезжал и наш корреспондент.

Если для кого-то вечер пятницы и субботы – долгожданное время отдыха, то для сотрудников ГАИ – самые жаркие трудовые смены. Для обеспечения безопасности водителей, пассажиров и пешеходов на патрулирование выезжают десятки экипажей по всей республике.

На первую точку доезжаем, когда уже стемнело. Несмотря на это, движение по трассе достаточно оживлённое. Люди спешат по своим делам, кто-то в гости, кто-то домой. Включив проблесковые маячки, инспекторы приступают к работе.

Водитель этого грузовичка сначала не понял причину его остановки. Говорит, ничего не нарушал. Документы в порядке, за рулём трезвый. Вот только ехал он в тёмное время суток без ближнего света фар.

У сотрудников Госавтоинспекции нет цели наказать. Скорее, подсказать, чтобы водителям на дорогах стало безопаснее. Включив свет, этот шофер поехал дальше. Другие также отметили, что профилактические рейды нужны.

Тот человек, который будет за рулём в нетрезвом состоянии и, не дай бог, создаст ДТП, и это ещё унесёт чужие человеческие жизни, это не приведёт к хорошему. Поэтому такие рейды, конечно, нужны. Ирик, автовладелец

На одном месте экипаж долго не задерживается. Начинает патрулирование внутри населённого пункта. На ночной дороге опытный инспектор замечает подозрительный автомобиль. Проследовав за ним, убеждаемся в правильной интуиции сотрудника. Водитель отказался предоставить документы на машину и свои права. Вместо этого хотел решить вопрос звонком другу. Инспекторы вызвали на место эвакуатор, который забрал автомобиль нарушителя на штрафстоянку

В ходе дальнейшего рейда мы стали свидетелями массового ДТП в центре Чишмов. Дорогу не поделили две легковые, одна из которых после удара столкнулась с медицинской ГАЗелью. Произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель белой «Лады Калины» не уступил дорогу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, который двигался по главной. От удара вторую машину отбросило на карету скорой помощи, которая выезжала со второстепенной дороги.

В ДТП пострадал невиновный водитель легковушки – ударился головой об руль. Медики тут же оказали ему первую помощь. А водителю скорой снова придется вставать на ремонт, из которого он выехал всего пару дней назад.

Честно, вообще ничего не понял даже. Всё очень быстро произошло, назад даже не успел сдать. Алик Юсупов, водитель скорой помощи

Спустя несколько секунд водителю стало уже не до смеха. Алкотестер подтвердил состояние опьянения. День автомобилиста в качестве пешехода отметил и этот житель Уфимского района. Помимо лишения водительского удостоверения, обоим грозит штраф в 45 тысяч рублей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Если за это же нарушение они попадутся ещё раз, то против них будет возбуждено уже уголовное дело. В ходе профилактического рейда инспекторы обращали внимание и на другие нарушения ПДД.

Также особое внимание обращено на водителей, которые лишены права управления, не имеющие право управления, транспорт, не зарегистрированный в установленном порядке, а также транспорт с подложными регистрационными знаками. Олег Дмитриев, заместитель начальника Управления ГИБДД МВД России по Республике Башкортостан

Видеорегистратор патрульной машины зафиксировал начало преследования элитного кроссовера, водитель которого не подчинился законным требованиям сотрудника Госавтоинспекции об остановке. На подмогу были вызваны свободные экипажи, которые дежурили поблизости. После непродолжительной погони водителя удалось догнать в одном из коттеджных посёлков. Причина его побега стала сразу ясна. От автовладельца исходил запах алкоголя.

Агрессию мужчина не проявлял и после приглашения инспекторов проследовал в патрульную машину, где ему зачитали его права. После предложили дунуть в трубочку. Алкотестер подтвердил наличие алкоголя в крови, превышающее допустимую норму.