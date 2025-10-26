В Уфе прошёл форум «Ломая барьеры»

Радий Хабиров пообщался с подопечными реабилитационно-образовательного центра «Салют» и их родителями. Учреждению недавно исполнился год. Центр на несколько дней стал одной из площадок форума «Ломая барьеры». Здесь проходили конференции и семинары для специалистов из социальной сферы. Глава Башкортостана ознакомился с тем, как сейчас выстроена работа в «Салюте», и провел очередное заседание координационного совета по делам инвалидов.

Он не видит, что от земли его порой отделяют десятки метров. Поэтому ему даже легче, чем зрячим скалолазам, шутит Артемий. Больше половины жизни он посвятил спорту, который большинство людей, скорее, пугает. А ему, наоборот, придает силы. Кажется, его кредо: «Браться за невозможное». И на форуме «Ломая барьеры» он покоряет новую высоту. Артемий презентовал свою книгу «Таежные истории». Это уникальное произведение интересно тем, что автор, незрячий с рождения, описал своё видение природы.

«Ломая барьеры» – это ещё одна возможность для ребят показать себя миру, выйти из панциря. Многие и не мечтали, что однажды будут выступать на профессиональной сцене перед огромным количеством зрителей. Страшно ли им? Несомненно. Но волнение – это часть успеха. Ринат Набиуллин музыкой увлекся всего три года назад. С нуля освоив игру на фортепьяно, сумел поступить в Уфимское училище искусств. Он один из финалистов проекта «Ломая барьеры».

«Ломая барьеры» задумывался как пространство, где люди с ОВЗ смогут раскрыть свои таланты. В этом году на конкурс поступило более 400 заявок из 23 регионов России, а также из Узбекистана и Болгарии.

А еще одна глава форума «Ломая барьера» посвящена специалистам. Эксперты из республики и других регионов страны обсуждали лучшие практики. Площадкой для этого как раз стал один из таких эффективных проектов – реабилитационно-образовательный центр «Салют».

Ролан смышлёный, сообразительный, легко втягивается в игру, идёт на контакт. Просто со своим особенным внутренним миром. На медицинский это можно перевести как аутизм. Такой диагноз поставили мальчику в три года. Слышать от врачей эти слова родителям было страшно. Но рук не опустили, стали проходить реабилитацию. И вот новый прогноз.

Центр посетил глава республики. Радий Хабиров пообщался с сотрудниками и родителями подопечных. Ежедневно сюда приходит около полутысячи пациентов. Центр соединил в себе три направления: реабилитация, медицина и образование. Специалисты проводят огромную работу, но не меньше усилий прикладывает и сами дети.

Следующие шаги в этом направлении обсудили уже на заседании координационного совета по делам инвалидов. В марте этого года произошли изменения в федеральном законодательстве. Были определены чёткие стандарты отрасли. В республике утвердили план оказания услуг по новым критериям.