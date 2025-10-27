Раненого бойца СВО из Башкирии спасла санавиация

В Уфе санитарная авиация доставила на дальнейшее лечение участника специальной военной операции. 54-летнего военнослужащего встретила медицинская бригада прямо у трапа самолета для транспортировки в больницу.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, боец ранее проходил лечение в Санкт-Петербурге и теперь продолжит реабилитацию в Уфе.