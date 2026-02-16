Бойцы из Башкирии после краткосрочного отпуска отправились в зону СВО

Организованной колонной – к месту несения службы. Очередная группа военных мотострелкового полка «Башкортостан» отправилась в зону СВО после краткосрочного отпуска. Церемония состоялась на площади перед «Уфа-Ареной». Проводить своих защитников пришли семьи, родные, друзья и коллеги добровольцев.
По словам бойцов, две недели пролетели незаметно, но за это время они успели решить свои вопросы, некоторые также провели «Уроки мужества» в своих школах. На спецоперацию к своим боевым братьям однополчане возвращаются с новыми силами и верой в то, что в следующий раз они уже вернутся домой с победой.
Помочь в приближении победы может каждый. В Башкортостане продолжается набор в новый род войск – беспилотной авиации. Для желающих проводится предварительное обучение в центре «Защитник», созданном на базе санатория «Черёмушки». Контракт заключается на один год с возможностью увольнения в запас по истечении этого срока. Пополнить ряды новых войск могут граждане от 18 до 45 лет.