В Уфе наградили победителей конкурса рисунков «Пушкин, Тукай, Карим»

Весной и летом оценивались работы по творчеству Александра Пушкина и Габдуллы Тукая. В этот раз жюри отобрало рисунки, посвященные народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму. 25 работ были признаны лучшими. Их выставили в фойе театра.

Конкурс поддержан Фондом им. Мустая Карима. Всем победителям вручили дипломы и книгу «Альфиюшкины рассказы» – сборник историй, которые Мустай Карим написал для своей дочери. А после церемонии награждения всех победителей пригласили на специальный показ спектакля по произведениям народного поэта.