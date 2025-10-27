В Уфе отметили 135-летие со дня рождения Афзала Тагирова

Его имя навечно вписано в историю. В Уфе провели памятное мероприятие в честь 135-летия со дня рождения Афзала Тагирова. Он воплощал в себе качества государственного деятеля и писателя. Как отмечают эксперты, его произведения были написаны под влиянием Максима Горького и других известных писателей того времени.
С 1931 по 27 годы он возглавлял высший орган государственной власти республики — Центральный исполнительный комитет БАССР, также был директором института языка и литературы. В 37-м его репрессировали и расстреляли, однако спустя 19 лет реабилитировали. На круглом столе в Национальной библиотеке обсудили значимость Афзала Тагирова в истории, причем не только башкирской.