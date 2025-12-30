В Уфе открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Гали Сокороя

В Национальной библиотеке Республики Башкортостан открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося башкирского поэта-просветителя, ученого и религиозного деятеля Гали Сокороя. Именно он оказал огромное влияние на развитие духовной культуры Урало-Поволжского региона.

Литературное наследие Гали Сокороя богато и разнообразно. При его жизни было опубликовано пять сборников. Однако многие произведения поэта не вышли в свет до сих пор. Большая часть его рукописного наследия хранится в Национальной библиотеке Республики Башкортостан. На презентацию открытия выставки приехали и с малой родины просветителя.