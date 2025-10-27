Башкирские артисты успешно выступили в Минске

Творческое объединение «Сэсэн» с успехом выступило в Минске. В составе коллектива под руководством Альфии Агеевой: художники, поэты, танцоры, кондитеры и флористы. В Белоруссию они приехали по приглашению Международного татаро-башкирского общества «Чишма».

Помимо выступлений, участники обсудили дальнейшее сотрудничество. Во встрече принял участие и главный специалист службы по работе с Республикой Беларусь Министерства внешнеэкономических связей Башкортостана Тимур Белалов. Во время делового общения была представлена информация об организациях, обширная культурная программа, которую подготовили наши соотечественники.