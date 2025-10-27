В Башкирии растет число браков

В Башкортостане стали чаще жениться. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказали в Госкомитете республики по делам юстиции. Число браков выросло на 3%. А вот разводиться стали реже — статистика уменьшилась почти на 30%. Одни специалисты связывают это снижение с увеличением размера госпошлины за расторжение брака с 1 января этого года. А другие эксперты говорят, что современные молодые люди к созданию семьи стали относиться ответственнее. Брачный возраст вырос у невест до 33 лет, у женихов — до 35.

Сейчас уже и не вспомнят, кто первый нажал кнопку. Так на сайте знакомств «долайкались» до свадьбы. Вадим и Татьяна Андже живут вместе уже 6 лет. За это время родились две дочки, построили дом, глава семьи открыл свой бизнес. Скромный по характеру Вадим работал пожарным до встречи с Татьяной, времени на поиски супруги было немного.

Вторую половину возможно найти — и не только в интернете. Свахи существуют и в 21 веке. Подопечные Гюзель Хуснутдиновой не готовы перебирать кандидатов на сайтах знакомств и уж тем более знакомиться на улице. Предпочитают довериться свахе.

Именно поэтому в базе Гюзель Хуснутдиновой лишь те мужчины и женщины, которые прошли отбор. Психолог по образованию, она не всех берется сватать. Предпочитает работать не на количество, а на качество. Тем более сейчас, когда на брак решаются люди, которым уже за 30.