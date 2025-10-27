В Башкирии предложили создать фонд для рекультивации недропользователей

Депутаты Госдумы от Башкортостана предложили запретить выдавать лицензию недропользователям, пока они не внесут деньги в виде гарантии за проведение рекультивации. Планируется создать специальный фонд, средства которого будут хранить в государственном банке.

После завершения добычи полезных ископаемых компания должна привести землю в порядок. Если этого не произошло, то ранее вложенные деньги переходят к республике, которая и будет рекультивировать разработанный участок. Новый закон, как ожидается, поможет решить проблему заброшенных карьеров по всей стране.