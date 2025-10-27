ВК «Динамо-Урал» уступил «Газпром-Югре»

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» дома уступил «Газпром-Югре». Для подопечных Бориса Колчина это был первый матч Суперлиги во Дворце борьбы. Несмотря на долгий путь из Сургута, соперник оказался сильнее во всех трёх сетах. Возможность переломить ход встречи была в заключительной партии, когда нашей команде удалось добиться преимущества в 5 очков.