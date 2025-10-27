ВК «Динамо-Урал» уступил «Газпром-Югре»

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» дома уступил «Газпром-Югре». Для подопечных Бориса Колчина это был первый матч Суперлиги во Дворце борьбы. Несмотря на долгий путь из Сургута, соперник оказался сильнее во всех трёх сетах. Возможность переломить ход встречи была в заключительной партии, когда нашей команде удалось добиться преимущества в 5 очков.

Однако гости вышли вперёд и выиграли решающий сет. Поражение стало для уфимцев третьим в сезоне. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Динамо-Урал» проведёт также дома 1 ноября. Соперником станет клуб «Белогорье».

Соперник приехал и показал, что он голодный до побед, что он хочет выигрывать. Мы не дали той же энергии на площадке. Почти от каждого игрока.

Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»

Видимо, перегорели. Понимали, что первый матч на домашней арене. Болельщиков будет много, мы сами хотели выиграть. По эмоциям вообще не справились.

Илья Сподобец, игрок ВК «Динамо-Урал»
