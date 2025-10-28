В Башкирии пенсии и пособия выплатят раньше из-за праздничных выходных

Жителям Башкортостана в связи с предстоящим Днём народного единства и выходными выплатят пенсии и пособия раньше положенного времени. Вместо 3 ноября их произведут первого. В этот день деньги получат те, кто выбрал безналичное начисление через банки.

В частности, лица, у которых есть пособия на детей до 17 лет и беременным, по уходу за ребенком до полутора лет и неработающим родителям, а также лица, воспитывающие ребенка военнослужащего по призыву. Через почту средства будут поступать по обычному графику.