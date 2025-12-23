В Башкирии увеличат пенсии многодетным матерям

Многодетные матери Башкортостана смогут увеличить свои пенсионные выплаты благодаря новым поправкам в законодательстве, вступающим в силу с Нового года. Теперь при оформлении пенсии будет учитываться уход за всеми детьми без ограничений, включая пятого, шестого и последующих.

Отделение Социального фонда России по республике уже принимает заявления на перерасчет пенсии. По данным ведомства, право на перерасчет имеют более 23 тысяч жительниц республики, все они проинформированы о возможности повышения выплат.