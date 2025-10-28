В Башкирии задержали браконьеров, убивших лося

В Иглинском районе задержали подозреваемых в незаконной добыче лося. Как сообщили в Минэкологии республики, по факту браконьерства возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на территории общедоступных охотничьих угодий вблизи села Иглино. В трех километрах от райцентра на поле был обнаружен автомобиль, рядом с которым находилась туша лося-самца. При осмотре животного правоохранители зафиксировали огнестрельное ранение и резаную рану.

На место происшествия была немедленно вызвана оперативно-следственная группа Иглинского РОВД. Автомобиль, который, по предварительным данным, использовался для совершения правонарушения, изъят для проведения следственных действий.

Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, был возмещен в полном объеме. Его сумма составила 240 000 рублей.