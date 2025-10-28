Уфимские спасатели освободили ребенка из «ловушки»

Накануне вечером прогулка в парке имени Аксакова едва не закончилась травмой для одного из юных уфимцев. Мальчик, кормивший уток, случайно зажал пальцы в аппарате для выдачи корма.

Фото №1 - Уфимские спасатели освободили ребенка из «ловушки»

На место происшествия были вызваны спасатели ПСО Управления гражданской защиты города. Специалисты с помощью  слесарного инструмента аккуратно освободили руку ребенка.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Врачи осмотрев мальчика, не выявила повреждений, требующих медицинского вмешательства. Ребенок отправился домой в сопровождении родных.

Фото: УГЗ Уфы.

