Уфимские спасатели освободили ребенка из «ловушки»

Накануне вечером прогулка в парке имени Аксакова едва не закончилась травмой для одного из юных уфимцев. Мальчик, кормивший уток, случайно зажал пальцы в аппарате для выдачи корма.
На место происшествия были вызваны спасатели ПСО Управления гражданской защиты города. Специалисты с помощью слесарного инструмента аккуратно освободили руку ребенка.
К счастью, обошлось без серьезных последствий. Врачи осмотрев мальчика, не выявила повреждений, требующих медицинского вмешательства. Ребенок отправился домой в сопровождении родных.
Фото: УГЗ Уфы.