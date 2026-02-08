В Башкирии рыбаки освободили куницу из капкана

Во время зимней рыбалки на реке Белой в Ишимбайском районе местные жители заметили куницу, которая перебегала реку с капканом на лапе. Они проследили за зверьком, обнаружили его на дереве и, накрыв курткой, вызвали специалистов.

На место происшествия оперативно прибыл инспектор Минэкологии республики. После осмотра он бережно освободил лапу куницы от стального капкана.

Оценив, что у животного есть шансы на выживание, но оно нуждается в профессиональной помощи, инспектор связался со специалистами Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Теперь спасенная куница находится в центре и помещена на карантин.