В Башкирии рыбаки освободили куницу из капкана

Во время зимней рыбалки на реке Белой в Ишимбайском районе местные жители заметили куницу, которая перебегала реку с капканом на лапе. Они проследили за зверьком, обнаружили его на дереве и, накрыв курткой, вызвали специалистов.

Фото №1 - В Башкирии рыбаки освободили куницу из капкана

На место происшествия оперативно прибыл инспектор Минэкологии республики. После осмотра он бережно освободил лапу куницы от стального капкана.

Оценив, что у животного есть шансы на выживание, но оно нуждается в профессиональной помощи, инспектор связался со специалистами Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Теперь спасенная куница находится в центре и помещена на карантин.

Фото: Минэкологии РБ.

