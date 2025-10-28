В Уфе показали работу комнаты психологической разгрузки для спасателей

Практически каждый день в республике происходят чрезвычайные происшествия, и первыми на помощь приходят спасатели. Но после трудовых будней помощь требуется и им самим, прежде всего – психологическая. Как сотрудники МЧС спасаются от стресса и почему это так важно?

Расслабленность, спокойствие и полная безопасность. Для тех, кто каждый день во благо других рискует собственной жизнью, эти ощущения на вес золота. В МЧС Виктор Божко работает уже 6 лет и за эти годы он повидал немало. В чрезвычайных ситуациях, рассказывает мужчина, важна не только хорошая физическая подготовка, но и высокая стрессоустойчивость. Бороться с эмоциональным выгоранием Виктору помогает комната психологической разгрузки.

Приглушённый свет, звуки моря и приближённая к домашней уютная обстановка снижают уровень тревоги. А специальное оборудование помогает бороться не только с нервным, но и с мышечным напряжением. После массажного кресла улучшается кровообращение, нормализуется сон и повышается работоспособность. Но одними лишь устройствами не обойтись. Важна и человеческая поддержка.

Всего в республике трудятся 10 психологов. Пообщаться с ними можно не только по рабочим, но и по личным вопросам. После этого у спасателей заметно поднимается настроение, появляются бодрость и активность.

Однако в комнате психологической разгрузки сотрудников МЧС учат не только расслабляться, но и правильно дышать. Для этой цели разработана специальная игра «Пчелка». Благодаря такому тренингу спасатели учатся контролировать своё дыхание, что очень важно в стрессовой ситуации. Кроме того, они ежегодно посещают плановые занятия по психологической подготовке. А вот те, кто только планирует связать свою жизнь с МЧС, проходят обязательное психологическое тестирование.