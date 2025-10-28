В Башкирии могут помиловать осужденного за срубленное дерево мужчину

Комиссия по помилованию при Главе Башкирии единогласно поддержала ходатайство о снятии судимости с местного жителя, ранее осужденного на три года условно за незаконную рубку леса.

Инцидент произошел на территории Бурзянского лесничества. Там он срубил одну лиственницу, а затем распилил ее на своем подворье. Причиненный ущерб лесному фонду был оценен в 151 тысячу рублей.

Как отметил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, осужденный признал свою вину и добросовестно исполнял все обязанности, возложенные на него судом.