Жителям Башкирии рассказали, как задать вопрос на Прямую линию с Радием Хабировым

11 ноября в 19:00 состоится Прямая линия с Главой Башкортостана. Радий Хабиров ответит на самые актуальные и животрепещущие вопросы жителей республики.

Как задать вопрос Главе Башкортостана?

Задать текстовый или видеовопрос можно несколькими способами:

– в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана: vopros.glavarb.ru

– через чат-бот в национальном мессенджере MAX: https://max.ru/glavarb_pl_bot

– с помощью чат-бота «ВКонтакте»: https://vk.me/glavarb_pl_bot

– через чат-бот в «Одноклассниках»: https://ok.ru/group/70000042373707/messages

– через сервис «Госуслуги. Решаем вместе»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10441/

Когда заканчивается приём вопросов на Прямую линию?

Видеовопросы на Прямую линию с Главой Башкортостана принимаются до 19:00 10 ноября 2025 года.

Необходимые рекомендации тем, кто планирует обратиться с видеовопросом:

– В начале видео назовите свои фамилию, имя и отчество, село или город, район, а затем задайте вопрос.

– Длительность видео не должно превышать 1 минуты, если вы загружаете его с помощью мобильного приложения. При загрузке через ПК размер видео должен быть не более 10 мегабайт.

– Снимайте видео в светлом помещении. Лицо человека, который задает вопрос, должно быть отчетливо видно, на нем не должно быть резких теней.

– Не снимайте против света – за человеком, который задает вопрос, не должно быть окна, лампы, других мощных источников света.

– Камеру во время съёмок держите горизонтально, не двигайте ее. Зафиксируйте устройство так, чтобы оно не тряслось.

– Если вы снимаете видео в режиме селфи на фронтальную камеру телефона, устройство также держите горизонтально.

– Если вы записываете видео на улице, убедитесь, что вас хорошо слышно. По возможности используйте микрофон.

– Если вопрос задает группа людей, убедитесь, что лица всех участников видно на экране и всех хорошо слышно.

– Снимайте одним планом и не монтируйте видео перед отправкой.

– Не накладывайте музыку на видео. Запишите свой вопрос так, чтобы не было посторонних звуков.